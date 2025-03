MotoGp, Bagnaia: “Contento al 60%, i Marquez più veloci”

Roma, 1 mar. (askanews) – Terzo posto nella Sprint di Buriram per Bagnaia, che ha commentato su Sky la sua gara: “Ci ho provato ma i fratelli Marquez andavano più forte. Ho provato a fare il massimo, sono stato impressionato da Ogura per la sua performance incredibile. Per il GP della domenica ho diverse cose in testa e vediamo come risolverle stasera, sono soddisfatto al 60%. Non sono ancora comodissimo, ma è da oggi che guido la stessa moto per due sessioni di fila. Il feeling di guida torna piano piano, quest’anno abbiamo Marc che è in palla. Non ho molte scuse”