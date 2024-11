MotoGp, Bagnaia è in pole a Barcellona

Roma, 16 nov. (askanews) – Pecco Bagnaia non molla: grandiosa pole del GP Solidarietà a Barcellona per inseguire ancora il suo sogno iridato e mettere pressione al leader del Mondiale Jorge Martin che guida la classifica con 24 punti di vantaggio. In 1’38.641 l’iridato della Ducati centra la sesta pole stagionale, respinge l’assalto dell’Aprilia di Aleix Espargaro, ottimo secondo a soli 55 millesimi da Pecco nella sua ultima qualifica in carriera, e soprattutto si mette alle spalle Jorge Martin. Il leader del Mondiale centra infatti il quarto tempo con la Ducati Pramac, staccato di 208 millesimi, e scatterà dalla seconda fila dietro. Davanti a lui c’è anche Marc Marquez, terzo con la Ducati Gresini a 0.157 dopo aver sfruttato la scia di Bagnaia per fare il tempo.