MotoGp, Bagnaia: “Più di così oggi era difficile”

Roma, 20 ott. (askanews) – “Più di così era difficile, quindi va bene. Gli altri due hanno fatto sicuramente un lavoro migliore del nostro”. Pecco Bagnaia commenta così il terzo posto ottenuto nel Gp di Australia che significa 20 punti di distacco dal leader del mondiale Jorge Martin. “Ho provato fino a che ho potuto a stargli davanti – le sue parole – Ho iniziato a faticare con la gomma anteriore, ho provato comunque a star lì, ma poi ho dovuto mollare per riuscire a finire la gara. Va bene così. Sapevamo che questa poteva essere una pista tosta e ostica per noi, ma alla fine abbiamo fatto il massimo. Peccato aver perso un po’ la strada ieri perché sennò potevamo essere più competitivi. In ogni caso va bene, oggi eravamo vicini di passo ai primi due finché non ho avuto problemi e questo ci aiuta per le prossime gare. Vedremo di fare un altro step”.