MotoGp, Bagnaia: “Problema di pressione, ma non era vero”

Roma, 19 lug. (askanews) – Ancora tanto amaro in bocca per Francesco Bagnaia al termine della Sprint Race del Gran Premio della Cechia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Brno, infatti, il pilota due volte campione del mondo della classe regina scattava dalla pole position, ma non è andato oltre la settima posizione. “Ero abbastanza comodo alla guida, stavo perdendo un po’ di terreno da Marc ma avevo un buon margine sui piloti che mi stavano inseguendo. Già in griglia di partenza abbiamo avuto un intoppo elettronico al dashboard. Ora il team sta analizzando perchè è apparso quel messaggio che mi segnalava, erroneamente, che c’erano problemi alla gomma anteriore a livello di pressione. Dopodiché ho ceduto una posizione ma sono andato in difficoltà”.

Ultima battuta sulla sua situazione in generale: “Dove c’è tanto grip mi dà una mano, specialmente quest’anno che faccio fatica a trovarlo. Per ora il weekend è positivo anche se abbiamo compiuto pochi giri sull’asciutto. Ho una situazione più chiara del perchè faccio fatica a frenare quando inseguo qualcuno. Oggi Marc ne aveva di più ma ero vicino. Devo ripartire da qui. So che le cose non si stanno allineando al 100% verso di me ma voglio essere fiducioso”.