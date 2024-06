MotoGP, Bagnaia vince la Sprint al Mugello. Cade Martin

Roma, 1 giu. (askanews) – Pecco Bagnaia non molla nella sua rincorsa alla vetta del Mondiale e vince anche la Sprint del Gp del Mugello. Una Sprint dominata dal primo all’ultimo giro con il campione del mondo che guadagna subito la testa della corsa. Dietro è una gara ad eliminazione. Dopo quattro giri Bastianini ha la peggio in un contatto con Martin; più tardi è il leader del mondiale a scivolare alla San Donato. Primo zero nello sprint per lo Spagnolo che vino ad oggi ne ha vinte 12. Risultato finale Bagnaia che vince la Sprint davanti a Marc Marquez e Acosta. Poi Morbidelli, Vinales e Miller. Nel Mondiale Bagnaia va a -27 da Martin, mentre Marquez è a -32.