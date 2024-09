MotoGp: Bastianini vince a Misano, Martin secondo. Cade Bagnaia

Roma, 22 set. (askanews) – Incredibile finale a Misano per il Gp dell’Emilia Romagna di Moto Gp. Vince Enea Bastianini con un sorpasso al limite all’ultimo giro su Jorge Martin. Il pilota di Rimini è negli scarichi dello spagnolo durante tutto il Gp quando vede Martin allargare la traiettoria e decide di infilarsi. Il leader è costretto a cedere il passo con i due che si mandano a quel paese negli ultimi metri prima di porgersi la mano. Per la giuria tutto redolare. Con questa vittoria Bastianini fa un grande regalo a Bagnaia, caduto nel tentativo di recuperare dopo una partenza poco brillante. Martin si porta a +24 in classifica sul torinese e +59 su Bastianini a sei Gran Premi dalla fine. Sul podio Marc Marquez, al quarto podio consecutivo. Poi Bezzecchi, Quartararo e Morbidelli. Che fosse un Gp in salita per Bagnaia lo si è capito sin dal primo giro. Il grip con il posteriore non è quello voluto e Bagnaia è subito in difficoltà, passato prima da Martin, poi da Bastianini. Quando riprende a correre ormai è troppo tardi. Il distacco è alto, Bagnaia forza, cade e rovina il Gp. E allora diventa tutto un duello Martin-Bastianini con gli ultimi cinque giri che sono autentico spettacolo. Martin resiste ad un paio di attacchi ma nulla può sulla sbavatura finale quando allarga la traiettoria e Bastianini si infila: contatto ma per la giuria è tutto regolare. Seconda vittoria stagionale per Bastianini, centesima per la Ducati. Martin in testa grazie alla sua continuità con la vittoa che manca da nove Gp divisi tra Bagnaia (5), Marquez (2) e Bastianini (2). Martin precede Bastiani e Marquez. Si torna a correre il 28-29 settembre a Mandalika per il Gp di Indonesia