MotoGp, Bezzecchi: “Decisivo il lavoro nel warm up”

Roma, 9 nov. (askanews) – È contento Marco Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport MotoGP al termine del GP del Portogallo di Portimao e non potrebbe essere altrimenti. L’italiano dell’Aprilia ha infatti conquistato in terra lusitana la sua seconda vittoria in stagione, approfittando dell’ennesimo ‘zero’ di Pecco Bagnaia per blindare quasi aritmeticamente – mancano appena due punti – il terzo posto in campionato alle spalle degli inarrivabili fratelli Marquez. “Sono contento. È stata una gran gara e oggi mi sentivo molto bene con la moto – ha commentato Bezzecchi a Sky – stamattina abbiamo fatto un bello step e da subito ho capito che sarei potuto essere almeno un po’ più combattivo di ieri, quando invece ho potuto solo assistere al vero duello. Ero molto motivato, ho fatto una buona partenza e mi sono messo davanti. Questo è stato importante perché potevo dettare io il ritmo. Mi sentivo veramente bene: abbiamo fatto dei grandi miglioramenti questa mattina e mi sono serviti”.

“Questa pista è sicuramente super complicata – ha spiegato ancora Bezzecchi – e la chiave – oltre ad essere a posto con la moto – è riuscire ad avere un’andatura fluida per cercare di aiutare anche la moto nei vari cambi di pendenze e in tutti i cambi di direzione che ci sono in mezzo a salite e discese. È una pista che, se non sei molto a posto con la moto, ti porta a sbagliare di più e a rischiare parecchio. Noi fortunatamente questa mattina siamo riusciti a fare un paio di cose che mi hanno dato una mano e permesso di guidare più fluido. Riuscivo ad essere morbido sulla moto nonostante staccassi forte”.