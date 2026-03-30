MotoGp, Bezzecchi domina in Texas e torna leader

Roma, 30 mar. (askanews) – Dominio Aprilia nel Gran Premio delle Americhe ad Austin, con Marco Bezzecchi che conquista una vittoria netta davanti al compagno di squadra Jorge Martin, firmando una doppietta tutta veneta da applausi. Sul podio anche Pedro Acosta, mentre Fabio Di Giannantonio chiude quarto dopo essere partito dalla pole position.

Gara autoritaria per Bezzecchi, capace di prendere il comando già nel corso del primo giro e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi, nonostante una partenza dalla seconda fila dovuta a una penalità. Il pilota italiano ha così proseguito una striscia impressionante di giri consecutivi in testa, confermandosi riferimento assoluto del momento.

Alle sue spalle Martin completa la festa Aprilia con una rimonta solida dalla settima posizione, mentre Acosta porta la Ktm sul podio, lasciando fuori dalle prime tre posizioni le Ducati ufficiali, in difficoltà sul tracciato texano.

Quinto posto per Marc Marquez, autore di una rimonta dopo aver scontato un long lap penalty, mentre Francesco Bagnaia chiude soltanto nono al termine di una gara complicata.

Al termine della corsa Bezzecchi ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Sono felicissimo, perché sabato ho fatto un errore che non ci stava. Ho buttato via la Sprint ed ero molto abbattuto. Per questo ringrazio la squadra che mi è stata vicina e mi ha ricaricato”. Il pilota Aprilia ha poi sottolineato la difficoltà della gara: “Ho tenuto la concentrazione massima per tutti i giri, perché questa pista ti porta facilmente all’errore. Sapevo che potevo fare una bella gara se avessi fatto tutto bene”.

Con questo risultato Bezzecchi torna in testa alla classifica mondiale con 4 punti di vantaggio proprio su Martin, rilanciando le ambizioni iridate dell’Aprilia dopo un weekend dominato sia nella Sprint sia nella gara lunga.