MotoGp, Bezzecchi e l’Aprilia trionfano a Silverstone

Roma, 25 mag. (askanews) – Un super Marco Bezzecchi vince il GP di Silverstone di MotoGp. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Johann Zarco e Marc Marquez, che ha dovuto rimontare dopo un lungo che lo aveva fatto scivolare al 9° posto. 4° Morbidelli, 5° Alex Marquez. Out Quartararo, ritirato per problemi tecnici mentre era in testa con 4 secondi di vantaggio, e Bagnaia protagonista di una scivolata. Il ducatista perde il posteriore quando era 12esimo e deve dire addio alla gara. Ora Marc Marquez è a +24 su Alex Marquez e +72 su Bagnaia.