MotoGp, Bezzecchi in pole in Thailandia

Roma, 28 feb. (askanews) – Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Thailandia, prima tappa del mondiale MotoGP 2026 sul circuito internazionale di Buriram. Il pilota italiano dell’Aprilia ha preceduto il campione del mondo Marc Marquez per 35 millesimi, mentre Raul Fernandez completa la prima fila.

Bezzecchi ha fatto segnare il miglior tempo in 1’28″652, nonostante una scivolata nelle fasi finali delle qualifiche senza conseguenze per il pilota. Marquez, sulla Ducati, si è confermato vicino alla vetta, confermando il suo ruolo di favorito per il titolo.

In difficoltà Francesco Bagnaia, che non ha superato la Q1 e partirà dal 13° posto sulla griglia, mentre alle spalle dei primi tre scatteranno Di Giannantonio, Martin e Acosta.