MotoGP, Brasile: pista pronta, piloti carichi per il weekend

Roma, 19 mar. (askanews) – È vigilia di Gran Premio del Brasile 2026 con il meteo sereno a Goiania dopo le piogge torrenziali di inizio settimana che avevano provocato allagamenti. I team continuano a lavorare sulla pista per ripulirla dal terriccio residuo, mentre i piloti si preparano a scendere in pista venerdì con le Libere dalle 15.05 e le Pre-qualifiche dalle 19.20.

In conferenza stampa, Marco Bezzecchi ha elogiato il lavoro di Aprilia: “Non ho idea se la moto possa esprimersi qui come a Buriram, è una pista nuova. Ne sarei felice ma al momento è difficile rispondere. La moto sta migliorando, a Noale lavorano sodo. Cercheremo di divertirci e imparare la pista il più velocemente possibile”.

Pedro Acosta ha commentato il suo attuale ruolo di leader del Mondiale: “Fa piacere, ma non sono ancora da titolo. Domani capiremo il nostro livello e potremo fissare un obiettivo chiaro. Non dobbiamo cadere spesso come fatto l’anno scorso all’inizio”.

L’idolo locale Diogo Moreira ha definito la partecipazione un sogno: “Correre qui è un sogno. La pista per ora è un po’ sporca, ma domani inizieremo a ripulirla. Casco speciale? È un onore dedicarlo ad Ayrton Senna. Cercherò di godermi il weekend e restare calmo, pur con un po’ di pressione”.

I piloti hanno sottolineato come il tracciato presenti molti punti interrogativi, soprattutto sul comportamento delle gomme, e come sarà fondamentale imparare rapidamente le curve per affrontare un weekend che promette spettacolo.