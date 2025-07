MotoGp, dominio Marquez: vince anche in Germania

Roma, 13 lug. (askanews) – Marc Marquez vince il GP di Germania dominando i tutti i 30 giri di gara. Si tratta del dodicesimo centro in carriera su questa pista se si considerano tutte le classi. Seconda posizione per Alex Marquez (Gresini), seguito da Francesco Bagnaia. La settima affermazione in 11 round consolida ulteriormente la leadership di Marc nel Mondiale MotoGP: ora sono 83 i punti di vantaggio sul fratello minore, mentre Pecco incassa un ritardo di 147 lunghezze. Il Gran Premio di Germania al Sachsenring si è svolto con cielo leggermente nuvoloso e forte vento, ma senza pioggia. Marc Marquez ha dominato la gara fin dall’inizio, prendendo il comando e aumentando gradualmente il suo vantaggio, concludendo con una doppietta Sprint-gara lunga, la settima nel 2025. La lotta per il podio è stata intensa, ma caratterizzata da numerose cadute, con solo 10 piloti che hanno raggiunto il traguardo. Tra le vittime delle cadute ci sono stati Pedro Acosta, Di Giannantonio e Bezzecchi, tutti mentre lottavano per le posizioni di vertice. Alex Marquez ha beneficiato di queste cadute, conquistando il secondo posto nonostante un recente infortunio, mentre Bagnaia ha salvato il suo weekend difficile con un terzo posto.