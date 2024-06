MotoGp, doppietta Ducati al Mugello: vince Bagnaia su Bastianini

Roma, 2 giu. (askanews) – Festa della Repubblica, livrea azzurra e doppietta italiana nel Gp che celebra il Belpaese. L’Italmoto non poteva sperare meglio al Mugello ed il sogno è diventato realtà con la vittoria di Pecco Bagnaia su Enea Bastianini per l’occasione vestiti d’azzurro con la tuta e con la livrea della moto. Podio completato da Jorge Martin che ora ha 18 punti di vantaggio su Bagnaia in piena rimonta per conquistare il terzo titolo mondiale ed al terzo successo consecutivo al Mugello.

La Ducati domina la giornata, piazza quattro Desmosedici ai primi quattro posti, con Marquez 4° davanti ad Acosta e ribadisce la sua supremazia su questa pista. Un Gp dominato quello di Bagnaia. Fantastica partenza, recuperate 5 posizioni e leadership conquistata. Scattato dalla seconda fila per il -3 di penalizzazione, Pecco va subito in testa con un’eccelsa partenza all’esterno e un gran sorpasso alla Luco al poleman Martin: è la premessa per mettersi davanti e dettare l’andatura. Leadership mai più mollata fino alla fine. Alle sue spalle Martin e Bastianini.

Bagnaia Martella in 1’45″ e mette tra sé e lo spagnolo 6-7 decimi di vantaggio costante. La seconda

parte di gara si apre con Martin che tira più forte che può incurante della gestione della gomma. Intanto Marquez al Giro 17 passa Bastianini alla San Donato e si prende il 3° posto. Martin

arriva fino a 2 decimi dal leader. Finale al cardiopalma Bagnaia deve stringere i denti in questa fase quando è in corso il penultimo giro. Intanto dietro Bastianini passa Marquez e si lancia a caccia di Martin che riprende all’ultima curva ed infila prima del rettilineo finale. Doppietta Ducati con Bagnaia e Bastianini. Dietro Martin, Marquez, Acosta, Morbidelli. Per Bagnaia 22esima vittoria in top-class; è il primo pilota che vince 3 GP consecutivi al Mugello da più di dieci anni. L`ultimo era

stato Jorge Lorenzo dal 2011 al 2013. In classifica guida Martin con 171 punti davanti a Bagnaia con 153 e Marquez a 136. Si torna in pista il 29 e 30 giugno ad Assen, in Olanda.