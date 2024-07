MotoGP, Jorge Martin in pole position al Sachsenring

Roma, 6 lug. (askanews) – Pole di Jorge Martin al Sachsenring. Sarà il pilota della Ducati Pramac a scattare davanti a tutti nel GP di Germania della MotoGP. In 1’19.423 Martin, leader del Mondiale, precede le due Aprilia Trackhouse di Miguel Oliveira e Raul Fernandez, passato dalla Q1. Pecco Bagnaia apre la seconda fila con la Ducati: è 4° davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini) e Franco Morbidelli (Ducati Pramac). In terza fila ci sono Maverick Vinales, 7° con l’Aprilia dopo un brutto volo alla curva 10, il dolorante Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini. Quarta fila per Pedro Acosta, Brad Binder e Marco Bezzecchi.