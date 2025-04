MotoGP, Marc Marquez vince la sprint di Jerez

Roma, 26 apr. (askanews) – Marc Marquez padrone del motomondiale. Quinta sprint, quinta vittoria per l’otto volte campione del mondo che vince anche a Jerez per la gara veloce del Gp di Spagna, quinto appuntamento del motomondiale. La pole di Quartararo dura un amen. Bastano pochi giri allo spagnolo, infatti, per attaccare il francese che non regge l’assalto e scivola a undici tornate dalla fine. Poi diventa un monologo per il pilota Ducati che all’arrivo precede il fratello Alex Marquez del Team Gresini, Pecco Bagnaia e Morbidellim poi Aldeguer e Di Giannantonio. Domani gara lunga a partire dalle 14