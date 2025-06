Motogp, Marquez ringrazia Tardozzi: “Difende i piloti Ducati”

Roma, 24 giu. (askanews) – “I fischi sono qualcosa che non possiamo controllare, che non posso controllare, ma apprezzo e ringrazio Davide Tardozzi per il suo gesto. Lui, alla fine, in questo caso sta difendendo me, ma sta difendendo anche i piloti Ducati”. Dopo i fischi ricevuti al Mugello, Marc Marquez torna sull’accaduto coinvolgendo nella discussione anche Davide Tardozzi. Il direttore sportivo, ai fischi in direzione dello spagnolo della Ducati nella SR, si era molto arrabbiato urlando ai fan di fare silenzio. “Zitti, state zitti. È rosso”, gridò Tardozzi, mostrando la maglia con i colori sociali della Casa di Borgo Panigale. “Potrei essere io, potrebbe essere Pecco Bagnaia, o Enea Bastianini e Jack Miler nel passato… È davvero un ottimo team manager e mi ha difeso. Ha sostenuto anche coloro che tifavano per Pecco. Perché alla fine della giornata è anche bello, ed è stato bello per gli altri corridori, che con l’eroe locale, che è Pecco qui, abbiano cantato il suo nome. È una bella cosa”. “Potrei essere io, potrebbe essere Pecco Bagnaia, o Enea Bastianini e Jack Miler nel passato… È davvero un ottimo team manager e mi ha difeso. Ha sostenuto anche coloro che tifavano per Pecco. Perché alla fine della giornata è anche bello, ed è stato bello per gli altri corridori, che con l’eroe locale, che è Pecco qui, abbiano cantato il suo nome. È una bella cosa”.