MotoGp, Marquez: “Sabato perfetto, modo migliore per iniziare”

Roma, 1 mar. (askanews) – La prima Sprint dell’anno va a Marc Marquez, che a Buriram batte il fratello Alex e Bagnaia e torna in testa alla classifica piloti dopo 93 GP e 1931 giorni (Valencia 2019): “E’ stato un sabato perfetto, un modo fantastico per iniziare la nuova storia con il team ufficiale Ducati: pole position, vittoria nella Sprint e Alex secondo. Sono contento ma non euforico, so che la gara di domenica è importante. In Malesia ho capito che ero veloce, guido bene con questa ‘GP24.5’, provo sempre a cercare il mio 100% senza guardare gli altri e senza prendere rischi”