MotoGp, Marquez trionfa ad Assen ed eguaglia Agostini

Roma, 29 giu. (askanews) – Marc Marquez conquista il Gp di Assen al termine di una gara al cardiopalma. Lo spagnolo consolida ulteriormente la sua leadership nel mondiale. Una gara ricca di emozioni, sorpassi mozzafiato e un finale al fulmicotone che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo metro. Per lo spagnolo 68ª vittoria nella top class, eguagliando il leggendario Giacomo Agostini. Un risultato che lo proietta sempre più nella storia del motociclismo. Secondo un fantastico Bezzecchi che prova fino alla fine, ma invano, di attaccare il leader del mondiale. Il podio è completato da un combattivo Pecco Bagnaia al terzo posto, che ha saputo stringere i denti e portare a casa punti importanti per il campionato. Negli ultimi giri tensione palpabile. Bezzecchi è incollato agli scarichi di Marquez, l’ultimo giro è spettacolo puro, con il pilota italiano che tenta il tutto per tutto per superare il campione spagnolo. Nonostante gli sforzi e una gara da incorniciare, Bezzecchi si deve accontentare di una meritatissima seconda posizione. In classifica mondiale Marc Marquez guida con 307 punti davanti al fratello Alex (239), Bagnaia (181) e Morbidelli (139).