MotoGP: Marquez vince la Sprint a Le Mans, cade Bagnaia

Roma, 10 mag. (askanews) – Marc Marquez scatenato tra la pole mattutina e il tifo di casa sulla pista di Le Mans, nel Gp di Francia, terza prova del motomondiale. Persino un Fabio Quartararo al top si è dovuto arrendere nella Sprint del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati ufficiale ha passato il pilota Yamaha – fino a quel momento al comando – al quinto dei tredici giri e da lì non c’è stato più nulla da fare per gli avversari: sesta vittoria su sei nelle Sprint stagionali. Secondo Alex Marquez, che ha attaccato a sua volta Quartararo (alla fine quarto al traguardo) a quattro giri dalla bandiera a scacchi trovando lo spunto decisivo. Sul podio anche Fermin Aldeguer, sempre più veloce, maturo e solido con l’altra Ducati Gresini. Ancora uno zero per Pecco Bagnaia, che dopo una qualifica mediocre è incappato in una caduta dopo pochi giri dal via. In classifica Marc mantiene un vantaggio minimo sul fratello Alex mentre si allunga il vantaggio su Bagnaia.