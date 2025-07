MotoGp, Marquez vince la Sprint al Sachsenring

Roma, 12 lug. (askanews) – Marc Marquez vince la Sprint Race del Sachsenring. Lo spagnolo ha superato nell’ultimo giro Bezzecchi, sul podio anche Quartararo. 4° Di Giannantonio, 5° Miller. 8° Alex Marquez, 12° Bagnaia. Out Morbidelli, al centro medico dopo la caduta. Assenti Vinales, Bastianini e Chantra. Marc aumenta il gap in classifica sugli inseguitori: +78 da Alex e +138 su Bagnaia. Dichiarata “bagnata” a causa dell’asfalto umido, sebbene la pioggia fosse cessata, la pista

del Sachsenring ha visto una battaglia piena di colpi di scena. Fin dall’inizio, Marco Bezzecchi ha preso il comando. Marc Marquez ha avuto una buona partenza ma è andato largo alla Curva

1, rientrando in quinta posizione. Un primo duello ha visto Marquez lottare con Di Giannantonio, che inizialmente deteneva la quarta posizione. Bezzecchi ha dettato il ritmo, seguito da

Morbidelli e Quartararo, con Bagnaia in difficoltà al 12° posto. A 29 minuti dall’inizio della gara, è stata esposta la bandiera gialla a causa della caduta di Franco Morbidelli tra le Curve 8 e 9. Ha fatto un “grande ruzzolone” ed è stato trasportato al centro medico per accertamenti. Circa 22 minuti dopo, Marc Marquez ha davvero “acceso il turbo”, registrando un 1:28.826 e guadagnando 6 decimi su Bezzecchi e Quartararo in un solo giro. Ha superato rapidamente Di Giannantonio e poi ha corso un grosso rischio per sorpassare Quartararo, portandosi in seconda posizione. A quel punto doveva recuperare un gap di 1,6 secondi su Bezzecchi.

A 6 giri dalla fine, Bezzecchi ha cercato di resistere alla rimonta di Marc Marquez, che ora girava sugli stessi tempi del pilota Aprilia. Il distacco ha continuato a ridursi drasticamente. A 4 giri dal termine, Marquez ha messo in atto una prestazione “pazzesca”, mangiando altri 6 decimi a Bezzecchi e riducendo il divario a solo 1 secondo. Bezzecchi ha risposto con il suo miglior giro della gara, ma Marquez era costantemente sotto l’1:28, avvicinandosi a 7 decimi a soli 3 giri dalla fine.

A 2 giri dalla fine, Marc Marquez è incredibilmente vicino e raggiunge Bezzecchi che sorpassa all’ultimo giro.