MotoGp, Martin: “Bella lotta per il titolo. Pecco è forte”

Roma, 10 nov. (askanews) – “Sono contento, abbiamo fatto un bel lavoro. Siamo stati condizionati sulla gomma al mattino, sembrava che piovesse a abbiamo cambiato la strategia. Non sono abituato a queste cose e ho avuto un po’ di stress, ma sono contento”. Parola di Jorge Martin che ha chiuso le pre-qualifiche in Malesia con il 2° tempo alle spalle di Alex Marquez. “Il passo è buono, nel time attack ho fatto alcuni errori eppure ho chiuso secondo. Penso che questa possa essere la pista dove io e Bagnaia siamo più vicini, anche se già in Thailandia eravamo molto vicini. Ovviamente Pecco sta tornando al suo livello e oggi l’ha dimostrato: sarà bello lottare”.