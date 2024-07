MotoGp, Martin torna alla vittoria nella Sprint del Sachsenring

Roma, 6 lug. (askanews) – Jorge Martin torna alla vittoria, almeno nella sprint race. Lo spagnolo vince la gara del sabato del Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring, nono atto del mondiale 2024 della MotoGP. Martinator trionfa davanti al buon Miguel Oliveira e Francesco Bagnaia, che perde quindi cinque punti nel mondiale. Quarto Bastianini, poi Morbidelli e Marc Marquez. Giornata storta per Pecco Bagnaia che parte alla grande e va davanti in curva 1. Poi Oliveira, Martin. Fernandez quarto, poi Vinales, Bastianini, Alex Marquez e Morbidelli. Marc Marquez decimo. Jorge Martin in pochi giri passa prima Miguel, poi Pecco e va in testa. Bagnaia scombussolato dal sorpasso, si fa passare anche da Oliveira. Martin allunga su Bagnaia, portandosi a +15 su Pecco.