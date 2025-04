MotoGP, per Martin un calvario: rientro al Mugello a giugno

Roma, 16 apr. (askanews) – Un calvario senza fine per Jorge Martin reduce da una sequenza drammatica di infortuni. Dopo i guai nella pre-stagione (frattura alla mano destra e al piede sinistro nei test in Malesia il 5 febbraio, seguiti da una lesione alla mano sinistra e al calcagno il 24), il campione MotoGP è finito di nuovo in ospedale. Nel GP del Qatar, scivolato al 14° giro tra le curve 12 e 13, è stato investito a 180 km/h da Fabio Di Giannantonio, riportando ben 11 fratture costali, contusioni diffuse e uno pneumotorace al polmone destro. Ricoverato al Hamad General Hospital di Doha, è cosciente, stabile e circondato dall’affetto del padre e della compagna.

La prognosi è delicata: prima il riassorbimento del pneumotorace, poi il recupero della piena funzionalità respiratoria, necessaria per affrontare un volo di rientro assistito. A casa, lo attende una lunga riabilitazione fisica e respiratoria. L’Aprilia non ha fretta: la priorità resta la salute del pilota, campione del mondo 2024. Il ritorno in pista? Forse non prima del Mugello, il 22 giugno. Almeno quattro GP saranno saltati: un sacrificio necessario per rivedere Martin in sella, integro e pronto a lottare ancora.