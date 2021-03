Motomondiale: Agostini, ‘sorpreso che Marquez non sia in Qatar, pensavo fosse più avanti’

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Marquez non correrà in Qatar? Pensavo fosse più avanti con la guarigione. Mi ha un po’ sorpreso, ero convinto che si presentasse subito in Qatar”. Sono le parole dell’ex campione del mondo Giacomo Agostini all’Adnkronos sull’assenza dello spagnolo Marc Marquez dalla prima gara del mondiale della MotoGp in Qatar dopo l’operazione. “Sarà un mondiale molto aperto e spettacolare, un peccato non vedere da subito Marquez. Mi aspettavo che lo spagnolo potesse usare la prima gara come un allenamento e basta, è quello che avrei fatto ma poi decidono i medici”, ha proseguito Agostini.