Motomondiale: Aprilia, settimana prossima due giorni di test a Misano per Vinales

Noale, 26 ago. – (Adnkronos) – Il debutto di Maverick Vinales in sella alla Aprilia RS-GP avrà come sfondo l’asfalto italiano di Misano Adriatico. La prima presa di contatto fra il pilota spagnolo ed il team italiano è prevista per due giorni di test il 31 agosto e il 1° settembre. Inizia quindi il percorso di inserimento di Maverick nella nuova struttura che lo accompagnerà per tutta la stagione 2022, un avvicinamento graduale al miglior affiatamento essenziale in un campionato straordinario come la moderna MotoGP.