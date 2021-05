Motomondiale: Bagnaia, ‘felice del 2° posto, Jerez sulla carta non favorevole a Ducati’

Jerez, 2 mag. – (Adnkronos) – “Sono felice del secondo posto, ho cercato di gestire le gomme perché il posteriore scivolava tanto, però ho perso troppo tempo e non sono riuscito più a colmare il gap da Miller. Sono davanti al campionato, dopo una pista non favorevole sulla carta per la Ducati e invece siamo riusciti a fare una doppietta”. Queste le parole di Francesco Bagnaia dopo il secondo posto nel Gp di Spagna che lo lancia in vetta alla classifica mondiale.