Motomondiale: Fabrizio, ‘sulla sicurezza in pista da Marquez affermazioni ipocrite’

Roma, 1 ott. – (Adnkronos) – “In merito alle polemiche che si sono scatenate sulle tristi verità delle gare di motociclismo ad ogni livello, anche Marquez, ha ammesso che ‘si sta lavorando duramente sulla sicurezza dei circuiti, dell’abbigliamento e di tutto il resto’. Ma non dice il perché in quanto non vuole alimentare polemiche con le federazioni nazionali ed internazionali, che a tutt’oggi non hanno evidenziato alcuna proposta se non un tavolo di confronto sull’Istituzione di una patente a punti proposta dal sottoscritto”. Lo ha dichiarato il pilota Michel Fabrizio, classe 1984, già campione italiano 125 sp 2001, Campione Mondiale Superstock 1000 nel 2003 e vice campione del mondo SBK nel 2009.