Motomondiale: Gp Catalogna, Morbidelli il più veloce nelle terze libere

Barcellona, 5 giu. – (Adnkronos) – Franco Morbidelli fa segnare il miglior tempo nelle terze prove libere del Gp di Catalogna nella classe MotoGp. Il pilota della Yamaha Petronas ferma i cronometri sul tempo di 1’38″929 precedendo il francese Fabio Quartararo (1’38″975) con la Yamaha ufficiale e il portoghese Miguel Oliveira (1’39″051) su Ktm. Quarto tempo per Francesco Bagnaia (1’39″073) con la migliore delle Ducati che si lascia alle spalle lo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaro (1’39″079) e il sudafricano Brad Binder (1’39″166), in sella a una Ktm. Nono posto per Valentino Rossi (Yamaha Petronas – 1’39″426) che entra in Q2.