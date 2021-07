Motomondiale: Ktm, Pedrosa correrà in Austria come wild-card

Roma, 20 lug. – (Adnkronos) – Dani Pedrosa correrà il Gp di Stiria, in programma il prossimo 8 agosto, come wildcard. Il collaudatore spagnolo della Ktm sarà in sella a una RC16 del team austriaco. Il 35enne catalano si è ritirato dalle competizioni dopo aver vinto 31 gare e conquistato 112 podi nell’arco di 13 stagioni nella classe regina tra il 2006 e il 2018. Per 11 stagioni su 13 Pedrosa ha terminato nelle prime cinque posizioni della classifica del Campionato MotoGP e per tre volte si è laureato vicecampione del mondo. Lo spagnolo ha corso il suo ultimo Gran Premio quasi 1000 giorni fa al Circuit Ricardo Tormo di Valencia dove alla bandiera a scacchi ha portato a casa un quinto posto.