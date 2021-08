Motomondiale: Rossi, ‘solito problema con la gomma, non sappiamo che pesci pigliare’

Silverstone, 29 ago. -(Adnkronos) – “Mi spiace un sacco, c’erano tanti tifosi e una bella atmosfera, ma questo problema c’è sempre, faccio troppa fatica con la gomma dietro. Ho provato a cambiare stile di guida, setting. Mi sembra di essere in linea con gli altri, ma a me capita sempre così, non so. Siamo abbastanza disperati, perché non sappiamo che pesci pigliare“. Lo dice Valentino Rossi dopo il deludente 18° posto nel Gp di Gran Bretagna a Silverstone.