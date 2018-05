Motorexperience, il sindaco apre al circuito cittadino: Napoli pronta per la Formula E

“C’è passione per lo sport e altrettanta per i motori. A Napoli la gente risponde sempre positivamente a eventi del genere”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris – come riferito in una nota diffusa dagli organizzatori – recandosi in visita in occasione dell’ultima giornata del Motorexperience. “Vogliamo fare gioco di squadra. Vogliamo migliorare le cose buone e aggiustare le cose che possono essere perfezionate”, h aggiunto. E, di fronte a chi ha parlato di ‘Formula E’, il sindaco ha risposto, riferisce la nota: “Siamo pronti. La location sarebbe ideale, il nostro lungomare si potrebbe prestare benissimo. Se ce lo domandano noi risponderemo con un grande sì”.