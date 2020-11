Nuova è-C4 – 100% èlectric è dotata di una

motorizzazione economica nell’utilizzo, con zero emissioni di CO2

e offre un’autonomia di 350 km secondo il protocollo di

omologazione WLTP. Oltre al piacere di guidare in modalità 100%

elettrica, senza emissioni di CO2 e con una reale economia di

utilizzo, Nuova è-C4 – 100% èlectric permette di accedere alle

zone a traffico limitato delle città, sempre più interdette ai

veicoli termici. Questa motorizzazione 100% elettrica è

particolarmente prestazionale ed energizzante in tutte le

circostanze, con una potenza di 136 CV, una coppia di 260 Nm

disponibile istantaneamente per un’accelerazione immediata e

lineare, lo 0-100 km/h in 9,7s in modalità Sport e una velocità

massima di 150 km/h. La batteria del motore elettrico, di 50 kWh

di capacità, è del tipo ad Alta Tensione 400 V agli ioni di Litio.

