Motori, La Ferrari vince la 24 ore di Le Mans

Roma, 15 giu. (askanews) – La Ferrari ha scritto un’altra pagina del motorsport a Le Mans, e lo ha fatto in una delle sue gare più suggestive, la leggendaria 24 Ore. La Scuderia di Maranello ha trionfato per le terza volta consecutiva in Francia con l’equipaggio #81 di Robert Kubica, Ye Yifei e Phil Hansona che ha piazza la propria vettura davanti alla Porsche #6 di Estre. Per il Cavallino anche un’altra vettura a podio, quella di Pier Guidi-Giovinazzi-Calado che la spunta nel ‘derby’ con Fuoco-Molina-Nielsen.