Motta “Contro il Parma giocare al massimo e vincere”

TORINO (ITALPRESS) – “Il Parma è una buonissima squadra, con giocatori molto interessanti e un allenatore molto bravo che prepara bene le partite. Come sempre una partita che dobbiamo giocare al nostro massimo in entrambe le fasi, difensiva e offensiva, e in cui fare del nostro meglio”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus Thiago Motta, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato contro il Parma. “Come sempre sarà una partita diversa, vogliamo competere e fare una grande prestazione per arrivare a un risultato positivo”, ha aggiunto il tecnico bianconero. Contro gli emiliani, ha specificato Motta, “non avremo Bremer, Douglas Luiz, Milik e Nico Gonzalez. Recuperiamo Koopmeiners, poi vedremo se dall’inizio o durante la partita, o se sarà solo con noi”. Tornando al 4-4 in casa dell’Inter “alcuni momenti sono andati molto bene, altri sono da migliorare. Abbiamo finito molto bene, avendo anche la possibilità di vincerla. Ma rimane nel passato e adesso pensiamo alla prossima partita che è quella più importante”, ha aggiunto Motta. E sullo scudetto: “Io sono concentrato sul nostro calendario, tutto il resto sono opinioni, giudizi, ognuno è libero di farlo, ma io sono concentrato su di noi”.

