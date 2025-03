Motta “Futuro? Sento la fiducia della società e proprietà vicina”

TORINO (ITALPRESS) – “Penso solo alla Fiorentina, sento la totale fiducia della società e mi ha fatto grande piacere la vicinanza della proprietà”. Thiago Motta, alla vigilia della sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus, non appare preoccupato per il suo futuro. “Il mio futuro non è la priorità, la priorità è la società, la squadra, la partita di domani – insiste il tecnico bianconero – Nel nostro mestiere l’allenatore è sempre in discussione ed è giusto che sia così. Io per primo mi metto in discussione, faccio un’analisi quotidiana sul nostro lavoro. La cosa più difficile e importante è mantenere la calma, essere lucido per fare un’analisi oggettiva della nostra realtà, di cosa abbiamo fatto bene e cosa possiamo migliorare, è questa la strada. La comunicazione con la società è continua e costante”.

Se da un lato il tecnico sente il club dalla sua parte, dall’altro si sta creando una spaccatura con i tifosi, vedi quanto successo domenica scorsa, col pubblico che ha lasciato lo stadio prima della fine della gara con l’Atalanta. “Sono in questo mondo da circa 25 anni, ho visto di tutto, rispetto tutte le opinioni e il tifoso che viene allo stadio per vedere vincere la sua squadra. Alla fine sta a noi fare il nostro lavoro al massimo per ottenere il miglior risultato possibile e cambiare di partita in partita questa situazione. Il nostro ambiente è particolare, se riusciamo a cambiarlo sarebbe un bene per la squadra e per la società ma questo parte da noi”.

Testa allora a domani, dove la Juve è attesa da una partita che “sarà come sempre a Firenze difficile e complicata, contro una squadra che viene da una vittoria in Europa. Abbiamo fatto una buona preparazione per fare una grande partita. Ogni partita per noi è importante, dobbiamo essere concentrati e focalizzati su quello che dobbiamo fare ed evitare. Dobbiamo dare il nostro massimo per raggiungere l’obiettivo finale che è la vittoria”.

Recuperati Rouhi, Savona e Conceicao. “Veniamo da una partita in cui il risultato è stato difficile da digerire – il riferimento allo 0-4 con l’Atalanta – Abbiamo fatto 40 minuti buoni, poi abbiamo commesso tantissimi errori. Non eravamo contenti, eravamo arrabbiati ma si va avanti, si ricomincia. Bisogna rialzarsi subito e lo abbiamo fatto sin dal primo giorno d’allenamento. Ho visti i ragazzi impegnarsi al massimo”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).