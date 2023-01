Mourinho stuzzica i napoletani: Hanno già vinto lo scudetto, complimenti

“Dico che hanno già vinto meritatamente lo scudetto. Complimenti a loro. Sono un’ottima squadra, con un ottimo allenatore. Hanno 12 punti di distacco, senza una squadra che possa fargli paura. Lo scudetto è loro”, lo ha detto Josè Mourinho parlando del Napoli che domani affronterà al Maradona. “Se poi mi chiedete che la Roma si scanserà allora vi dico di no, ma hanno vinto già il campionato”, ha aggiunto. “Nessun giocatore del Napoli, però, è come Dybala – ha proseguito parlando della sfida di domani – Ma ne ha tanti bravi. Io volevo prendere Kim al Tottenham, ma nono sono stato aiutato. Hanno grandi giocatori, ma come Paulo, no”. A chi gli chiede del suo futuro, invece, risponde: “Non lo so, voglio vivere giorno dopo giorno. Quando la società vorrà parlarmi sono qui, sempre. Io penso alla Roma e solo alla Roma, non al mio futuro”.