Movida, a Napoli controlli sui green pass nei locali del centro

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, ieri gli agenti del Commissariato Decumani, i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, gli agenti della Polizia Locale e personale dell’Asl Napoli 1, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato controlli nel centro storico e in particolare in piazza del Gesu’, via Monteoliveto, via dei Tribunali, via San Biagio dei Librai e nelle strade limitrofe. Nel corso dell’attivita’ sono state identificate 216 persone, rimosse 20 autovetture per sosta vietata e 5 sottoposte a sequestro amministrativo; sono state altresi’ contestate 50 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta, mancata copertura assicurativa e per guida di veicolo gia’ sottoposto a fermo amministrativo. Gli operatori hanno controllato 28 esercizi commerciali nei quali e’ stato verificato il possesso della certificazione verde (c.d. green pass) per 169 avventori, e hanno sanzionato il titolare di un bar della zona di Monteoliveto poiche’ ha consentito l’accesso all’interno dell’attivita’ omettendo la verifica del possesso del “green pass”. Inoltre, personale dell’Asl ha sanzionato i titolari di 4 esercizi commerciali. Infine, ad alcuni dei locali controllati sono state imposte 82 prescrizioni elevando sanzioni per un totale di 11000 euro.