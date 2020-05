Movida, non rispettano gli orari: multati locali al Vomero

Quattro locali nel quartiere collinare del Vomero sono stati sanzionati dalla Polizia Municipale per aver protratto oltre 23, questa notte, l’ orario di apertura. Molti gli assembramenti di giovani segnalati in citta’, sopratutto al Vomero, uno dei luoghi tradizionali della Movida di Napoli, anche a locali chiusi. Polizia e Polizia Municipale hanno presidiato nel quartiere Chiaia la zona dei “baretti”, in gran parte chiusi. Qui gli orari sono stati rispettati, ma alcuni giovani sono stati multati perche’ non indossavano la mascherina.