Mozambico, avviso di sicurezza da parte del corpo diplomatico italiano

L’ambasciata d’Italia in Mozambico ha diffuso un avviso di sicurezza agli italiani presenti nel Paese africano.

“Tenuto conto delle manifestazioni di protesta, a seguito dei risultati elettorali, nei prossimi giorni e, in particolare, della manifestazione a Maputo del prossimo 7 novembre 2024, si invitano i connazionali a rafforzare le misure di cautela, evitando assembramenti e cortei, soprattutto in prossimità di istituzioni pubbliche e limitando gli spostamenti notturni. In previsione della possibile chiusura di alcuni esercizi commerciali, si consiglia di approvvigionarsi di scorte di generi alimentari e di prima necessità. In considerazione dei possibili disagi, si invitano i connazionali a valutare di riprogrammare temporaneamente il proprio viaggio nel Paese. Si raccomanda, inoltre, di registrare la propria presenza sul sito “Dove siamo nel Mondo” (https://www. dovesiamonelmondo.it/home.html ) o sulla APP “Viaggiare Sicuri“, attivando la geo-localizzazione. Per gravi emergenze, l’Ambasciata d’Italia a Maputo è raggiungibile al numero +258 823039940.