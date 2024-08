Mozzarella di Bufala Campana Dop, Coldiretti: Revocato un certificatore del latte

Masaf e dalla stessa associazione, in opposizione alla sentenza del Tar del Lazio, con la quale veniva annullato il provvedimento del ministero dell’8 giugno 2018, che istituiva un secondo Libro Genealogico della razza ‘Bufala Mediterranea Italiana’”. “Questa sentenza – conclude il comunicato di Coldiretti Campania – respinge gli appelli presentati dale dalla stessa associazione, in opposizione alla sentenza del Tar del Lazio, con la quale veniva annullato il provvedimento del ministero dell’8 giugno 2018, che istituiva un secondo Libro Genealogico della razza ‘Bufala Mediterranea Italiana’”.

“Lan. 06670/2024, proc. 01418/2024 ha decretatodetenuto da una delle associazioni. Una revoca che non le consente più di certificare il latte delle bufale iscritte all’Albo”. Lo ha comunicato in una nota la“Gli allevatori e i caseifici devono fare molta attenzione: il Disciplinare di produzione della Mozzarella di Bufala Campana Dop prevede che il latte, destinato alla trasformazione, deve essere ottenuto dallae che tale appartenenza può essere certificata, esclusivamente, da Enti di selezione autorizzati dal ministero dell’Agricoltura” spiega il direttore di Coldiretti Campania,, aggiungendo che “pertanto il caseificio dovrà chiedere ai conferitori allevatori se sono iscritti ai libri genealogici della specie bufalina riconosciuti dal Masaf, come quello dell’Anasb, per continuare a ricevere latte idoneo alla produzione della Mozzarella di Bufala Campana Dop”.