Mozzarella Dop, Fattorie Garofalo inaugura alla Stazione Centrale di Milano il nuovo store Bufala

Il nuovo punto vendita “Bufala” di Fattorie Garofalo è ufficialmente aperto alla Stazione Centrale di Milano. “Tutti i pendolari e turisti che popolano ogni giorno la stazione – si legge in una nota aziendale – potranno vivere una “Mozzarella Experience” inedita e totale. A partire dall’ambiente elegante e accogliente, dove il bianco perlato della mozzarella, il nero antracite del manto bufalino e colori materici come il legno naturale e il ferro crudo richiamano, nella mente del viaggiatore-consumatore, una moderna salumeria gourmet e la tradizione delle antiche latterie italiane. All’interno del locale, oltre alla Mozzarella di Bufala Campana Dop, si potranno acquistare numerosi prodotti enogastronomici d’eccellenza piatti take away ispirati alle ricette della tradizione rivisitate in chiave bufalina”.

Nel dettaglio l’offerta propone: prodotti freschi e freschissimi realizzati esclusivamente con latte di bufala; salumi crudi, cotti e affumicati di carne di bufalo; una selezione di eccellenze territoriali, dolci e salate; bevande alcoliche e liquori artigianali; la buffalo beer realizzata con siero di latte di bufala; infine, oggetti di design italiano dedicati alla tavola.

“Abbiamo fortemente voluto quest’apertura a Milano, visto il crescente interesse della regione verso i nostri prodotti. Sia in GDO sia sul nostro shop online registriamo da tempo un aumento esponenziale di ordini dalla Lombardia. E lo stesso trend ci è confermato dal punto vendita che abbiamo aperto di recente presso l’aeroporto di Orio al Serio – spiega Marco Garofalo, Responsabile Area Retail e Socio di Fattorie Garofalo – risultati che testimoniano la qualità e il valore che ci vengono riconosciuti dai residenti in questa regione, continueremo la strategia di espansione del brand attraverso il presidio dei principali hub aeroportuali e ferroviari. Dopo l’estate, sarà la volta di Milano Malpensa che ci vedrà protagonisti di una nuova apertura. Grazie ai travel retail “Bufala” riusciamo a raggiungere un pubblico sempre più vasto di clienti, viaggiatori pendolari che già conoscono il prodotto e lo acquistano in maniera ricorrente e turisti da tutto il mondo che vogliono portare con sé un souvenir alimentare di eccellenza Made in Italy”.

Con questa nuova apertura in Stazione Centrale, Fattorie Garofalo rafforza la sua presenza negli hub nazionali e internazionali (aeroporti, stazioni e location ad alto passaggio), e Milano si aggiunge alle città, già presidiate, di Napoli, Torino, Londra, Bergamo, Roma, Firenze e Genova. Posizioni strategiche e utili per raggiungere e soddisfare gli amanti internazionali della Mozzarella di Bufala Campana Dop. Infatti, nell’ultimo anno, secondo l’Osservatorio Del Consorzio Mozzarella dop, l’oro bianco ha visto crescere ulteriormente l’export (+9%) e delineato un consumatore tipo appartenente alle Generazioni X (41-55 anni) e Millennials (26-40 anni), imprenditore con titolo di studio, reddito alto e amante de viaggi.