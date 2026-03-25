Mps, Cda revoca le deleghe a Lovaglio, sospeso dalle mansioni di DG

Roma, 25 mar. (askanews) – Dopo tre lunghi giorni di riunioni, il Consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha rotto gli indugi e comunicato la revoca delle deleghe a Luigi Lovaglio, dopo che lo stesso è stato ricandidato alla carica di amministratore delegato nella lista della Plt Holding, concorrente con la lista dello stesso Cda. Inoltre “con decorrenza immediata” ne ha anche deliberato “la sospensione dalle mansioni coperte in qualità di Direttore Generale”.

Secondo quanto riporta un comunicato diffuso in serata, il Cda, riunitosi sotto la presidenza di Nicola Maione, si è mosso dopo aver effettuato “i necessari approfondimenti anche con l’ausilio di autorevoli consulenti esterni”.

Il Cda ha avocato “a sè tutti i relativi poteri” delle deleghe. Infine, “ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, la gestione delle attività ordinarie, nel periodo intercorrente tra la data odierna e la prossima Assemblea dei Soci (convocata per il 15 aprile-ndrt) chiamata, tra l’altro, alla nomina del nuovo Consiglio di Amministazione, viene assegnata al Vice Direttore Generale Vicario Maurizio Bai, così garantendo la piena continuità delle attività della Banca”, conclude la nota.