(Adnkronos) – “Chiediamo una informativa urgente del ministro Franco sulla trattativa per la cessione Mps” che vede in campo “ministero e gruppo Unicredit, presieduto dall’ex collega Padoan”. E’ quanto ha chiesto in Aula il deputato Guglielmo Picchi, della Lega. “Una informativa urgente prima della pausa estiva”, conclude Picchi.