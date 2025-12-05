Mps, Pd: situazione grave senza precedenti, Governo venga subito in aula a chiarire

Roma, 5 dic. (askanews) – “L’inchiesta della Procura di Milano sull’operazione MPS-Mediobanca evidenzia una situazione di una gravità senza precedenti. Vogliamo vederci chiaro e non molleremo la presa finché il ministro Giorgetti non verrà in Parlamento a spiegare per filo e per segno la posizione e il ruolo del governo. Oggi su questo tema abbiamo depositato in Senato due interrogazioni al Ministro dell’Economia e delle Finanze”. Lo annuncia il responsabile Economia della segreteria nazionale del Pd Antonio Misiani.

“La prima interrogazione – riferisce Misianii- sollecita chiarimenti urgenti sulla vicenda MPS-Mediobanca, alla luce delle operazioni societarie e dei movimenti azionari oggetto di attenzione da parte della Procura di Milano. L’atto richiama la necessità di fare piena luce sul percorso che ha portato, con un ruolo molto controverso del governo Meloni, alla ricomposizione degli assetti proprietari dei due istituti, sull’impatto che tali operazioni possono avere sulla stabilità del sistema bancario e sul ruolo del Ministero dell’Economia quale azionista pubblico di Monte dei Paschi. L’interrogazione sollecita inoltre il Governo a chiarire la propria posizione rispetto agli scenari di governance che si vanno delineando, in un contesto reso ancora più sensibile dagli sviluppi giudiziari in corso”.

“Parallelamente – prosegue il responsabile Economia del Nazareno- il Pd ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Economia e al Ministro del Lavoro sulle anomalie emerse riguardo agli investimenti delle casse di previdenza Enpam ed Enasarco in Mediobanca. Il testo richiama le risultanze dell’inchiesta milanese, che evidenziano operazioni decise senza adeguate delibere degli organi competenti, l’utilizzo di veicoli localizzati in Paesi non collaboranti con le autorità di vigilanza e incarichi gestionali privi di limiti chiari. Si chiede al Governo di verificare il rispetto degli statuti, delle regole di governance e delle policy di investimento, a tutela del patrimonio previdenziale dei professionisti e della credibilità del sistema nel suo complesso”.

«Siamo di fronte a una situazione che investe la trasparenza dei mercati, la responsabilità degli enti vigilati e tutela del risparmio» – afferma Misiani – «per questo chiediamo al Governo di riferire con la massima tempestività, fornendo risposte chiare su quanto sta accadendo e sull’assoluto rispetto delle regole».