Mps: utile netto primo trimestre balza a 413 milioni (+24,2%)

Milano, 9 mag. (askanews) – Mps ha chiuso il primo trimestre 2025 con un utile netto pari a 413 milioni, in aumento del 24,2% su anno. A fine marzo, il Cet1 ratio fully loaded post Basilea 4 ha raggiunge il livello record del 19,6%, sottolinea l’istituto, portando il buffer di capitale a circa 890 punti base rispetto al requisito di coefficiente Tier 1.

L’istituto senese tira dritto con la propria offerta lanciata su Piazzetta Cuccia: “con il forte sostegno degli azionisti in occasione della scorsa assemblea – scrive -, Mps prosegue in linea con la tempistica prevista nell’esecuzione del percorso verso l’Ops su Mediobanca, il cui razionale industriale è potenzialmente anche coerente con l’operazione annunciata su Banca Generali”.

Tornando ai conti, nel trimestre Mps ha realizzato ricavi complessivi per 1,007 miliardi (-0,5%). La crescita delle commissioni nette (+8,9%) e degli altri ricavi della gestione finanziaria (+24,7%) ha quasi integralmente compensato l’attesa contrazione del margine di interesse (-7,5%), penalizzato dalla riduzione dei tassi.

La raccolta totale ammonta a circa 167 miliardi, in crescita di oltre 5 miliardi rispetto al primo trimestre 2024 e in linea con l’elevato livello di fine 2024. Lo stock dei crediti deteriorati lordi è in calo a 3,6 miliardi, con la componente garantita a oltre il 70%. L’Npe ratio lordo è in diminuzione al 4,4% e Npe ratio netto al 2,3%, con la copertura complessiva dei crediti deteriorati in aumento al 49,5%.