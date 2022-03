Msc Crociere protagonista alla Bmt di Napoli: Leonardo Massa presenta le ultime novità in conferenza stampa

Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere, terrà una conferenza stampa alla fiera Bmt di Napoli (Quartiere fieristico della Mostra D’Oltremare –Viale Kennedy 54), il prossimo 18 marzo alle ore 12, presso il Padiglione 6 – Stand Msc Crociere (n. 6139).

Durante l’evento sarà presentata l’offerta di Msc Crociere per la stagione estiva 2022 e le altre importanti iniziative organizzate dalla compagnia nei prossimi mesi che vedranno Napoli protagonista, con l’arrivo di Msc Seaview e di Msc Opera. L’occasione sarà utile anche per parlare del prossimo arrivo di Msc World Europa e Msc Seascape, che quest’anno entreranno a far parte della flotta Msc Crociere.

