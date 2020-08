Msc Grandiosa a Napoli: è la prima nave da crociera a tornare in mare. A bordo tutti col braccialetto elettronico

Dopo mesi di attesa oggi Napoli ha dato oggi il benvenuto a Msc Grandiosa, la prima nave al mondo a tornare a navigare e tra le più avanzate dal punto di vista ambientale. L’ammiraglia della Compagnia effettuerà a Napoli 11 scali da oggi fino al 31 ottobre 2020 proponendo crociere nel Mediterraneo occidentale per questa seconda parte dell’estate e toccando alcune tra le destinazioni più suggestive del mare Nostrum.

“Msc Grandiosa – si legge in una nota del Gruppo – è una delle navi al mondo più avanzate dal punto di vista della tecnologia ambientale presente a bordo: è dotata, tra l’altro, di un sistema avanzato di riduzione catalitica selettiva che, grazie ad una tecnologia di controllo attivo delle emissioni, contribuisce a ridurre le emissioni di ossido di azoto dell’80%. La nave è dotata inoltre di un sistema che consente l’elettrificazione da terra, utilizzabile durante l’ormeggio, collegando la nave alla rete elettrica locale del porto e consentendo così di azzerare le emissioni durante la sosta. Queste nuove funzionalità si aggiungono ad altre efficaci tecnologie ambientali implementate sulla nave e in tutta la flotta aziendale per ridurre al minimo l’impatto ambientale, tra queste: sistemi ibridi di pulizia dei gas di scarico (EGCS) che rimuovono fino al 97% di ossido di zolfo dalle emissioni delle navi; avanzati sistemi di gestione e trattamento delle acque reflue; sistemi di trattamento delle acque di sentina; sistemi di ultima generazione per la prevenzione degli sversamenti di petrolio dalla sala macchine e ulteriori sistemi di efficientamento energetico tra cui sistemi all’avanguardia per il recupero del calore e l’illuminazione a led”.