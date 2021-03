Msc, lancia la crociera di Pasqua: Vacanze “normali” grazie ai protocolli di salute e sicurezza a prova di Covid

Msc Crociere propone di festeggiare la Pasqua in piena sicurezza concedendosi una settimana di vacanza, a bordo della sua nave Grandiosa, già operativa. Msc Grandiosa, infatti, grazie a un rigido protocollo di salute e sicurezza che permette di ritrovare (pur con distanziamento, mascherine e molte altre misure) un’atmosfera di normalità. È possibile scegliere di partire martedì 30 marzo da Genova, mercoledì 31 marzo da Civitavecchia oppure giovedì 1° aprile da Napoli. L’itinerario prosegue con tappe e possibilità di escursioni protette a Cagliari venerdì 2 aprile e a Malta domenica 4 aprile, ovvero il giorno di Pasqua. Dopo un giorno di navigazione è infine previsto il ritorno a Genova martedì 6 aprile. Chi salirà a bordo a Civitavecchia o a Napoli terminerà la crociera rispettivamente mercoledì 7 aprile a Civitavecchia o giovedì 8 aprile a Napoli. La possibilità di partire da tre differenti porti italiani ha l’obiettivo di ridurre al minimo il tragitto per raggiungere la nave prima della crociera e per tornare a casa una volta terminata. Inoltre l’itinerario è stato messo a punto evitando tappe in porti italiani nei giorni 3, 4 e 5 aprile, ovvero quando sul territorio nazionale si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse.