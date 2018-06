Msc, nuova nave da crociera “Seaview”: investimento da 800 mln

La nuova nave da crociera “Seaview”, consegnata oggi da Fincantieri all’armatore, è stata per Msc un investimento di 800 milioni di euro. La nuova nave è la seconda di un contratto con Fincantieri di quattro navi che prevede un investimento complessivo di 3,5 miliardi di euro da parte di Msc a Fincantieri. Inoltre Msc Seaview è la terza nave della compagnia ad essere varata nel corso degli ultimi 12 mesi, nell’ambito di un piano globale di investimenti da 10,5 miliardi di euro che prevede entro il 2026 la costruzione di 12 navi. “È la più bella nave da crociera mai realizzata non solo in Italia, ma nel mondo” ha dichiarato l’ad di Fincantieri, Giuseppe Bono. Seaview ha una stazza di 153mila tonnellate, è lunga 323 metri, ed è “la più grande e tecnologicamente avanzata ad essere progettata e costruita in Italia” ha detto il presidente esecutivi di Msc, Pierfrancecso Vago. La nave, consegnata oggi a Monfalcone, sarà “battezzata” il 9 giugno a Genova, presente la madrina Sophia Loren.