Msc, promozione del territorio e prodotti tipici a bordo del villaggio atleti

“Stiamo dando il massimo per queste Universiadi. Eventi, feste, giornate di coaching, ma anche relax e cultura. A disposizione degli atleti non mettiamo solo lo stile MSC Crociere, ma anche un cuore napoletano.

Un plus senza dubbio per le 71 delegazioni che ospiteremo a bordo. E non ci limiteremo alle attività di bordo, perché incentiveremo gli atleti a visitare i luoghi più suggestivi di Napoli e della Campania. A tutti voglio dire: questa terra vi stupirà!” Così commenta l’approssimarsi delle Universiadi. Leonardo Massa Country manager di MSC Crociere.

La nave, MSC Lirica, arriverà il 28 giugno nel porto della città napoletana per accogliere dal giorno dopo gli atleti a bordo.

La nave metterà a disposizione tra gli altri servizi, un’area spa, un teatro, un’ampia area fitness con attrezzature Technogym di ultima generazione per l’allenamento agonistico, 3 ristoranti e 8 punti ristoro dove saranno serviti 15.000 pasti al giorno, un centro religioso per permettere agli atleti anche di raccogliersi in preghiera.

A bordo anche un impianto di fabbricazione del ghiaccio, per renderlo sempre disponibile agli atleti e al personale medico, vari negozi, un ufficio turistico. La cucina gourmet tipica delle crociere MSC offrirà anche agli atleti ospiti i sapori autentici di una tradizione di ospitalità impeccabile e calorosa, con un’ampia scelta di specialità italiane, mediterranee e internazionali. Ma a queste si aggiungerà anche la cucina tipica napoletana.

I numeri sono impressionanti: ogni giorno verranno serviti 800 kg di frutta fresca, 800 kg di pane appena sfornato , 5.000 croissant preparati ogni giorno, 500 kg di verdura e ortaggi, 500 kg di pesce fresco e 600 kg di carne.

“Vogliamo far assaporare agli atleti la mozzarella, la pizza, il ragù napoletano, il babà, le frolle. Vogliamo che assaporino Napoli, scoprendone tutte le bellezze e i sapori a partire dalla nave”- conclude Massa.